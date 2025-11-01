The Witcher lo showrunner difende le scelte creative: "Non possiamo accontentare tutti"

HQ

L'adattamento Netflix degli amati libri di Andrzej Sapkowski è partito alla grande, ma nel corso degli anni, con le nuove stagioni e, non ultime, le "digressioni", le critiche da parte dei fan sono cresciute. La showrunner Lauren Schmidt Hissrich risponde ora in un'intervista con Dexerto, dove spiega, tra le altre cose, come seguano ancora i libri fino a un certo punto e sicuramente non inizieranno a inventare il proprio materiale oltre a quello che è già stato scritto.

"Non andremo oltre i libri. Alla fine ci appoggiamo così tanto al fantasy in modi meravigliosi che Sapkowski ci ha fatto conoscere. Quindi sapevamo le storie con cui dovevamo finire".

Tuttavia, Hissrich continua anche a menzionare come, alla fine, non possano accontentare tutti i fan, ma debbano in una certa misura fare "le loro cose".

"Ci sono i fan dei libri, ci sono i fan dei videogiochi e poi ci sono i fan che non sapevano nulla di questo mondo fino a quando non è esistito lo show. Non possiamo scegliere un solo pubblico. Dobbiamo ricordare quello che stiamo facendo, che è uno show televisivo".

Hissrich continua spiegando che ci sono diverse versioni di The Witcher - i libri, i giochi e le serie TV - tutte che forniscono una visione diversa del personaggio.

"I libri esistono ancora. Nessuno sta portando via i libri. Nessuno sta portando via i videogiochi. Penso che tutti possano avere la loro versione di The Witcher e questa è questa versione."

Quindi, anche se sembra che abbiano intenzione di continuare a onorare il materiale originale, stanno andando per la loro strada, in un certo senso. Se questo sia un bene o un male è aperto al dibattito. Dai un'occhiata alla nostra recensione della quarta stagione qui.