The Zone si espande: S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl in arrivo su PS5

GSC Game World continua a perfezionare e offrire nuovi contenuti e miglioramenti per S.T.A.L.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl nel 2025. La tabella di marcia pianificata rimane in vigore e sembra che il cambiamento di politica rispetto alle linee rosse di Microsoft andrà a beneficio sia dello studio ucraino che dei giocatori PlayStation, che di recente hanno potuto godersi la trilogia originale rimasterizzata. E le buone notizie non si fermano qui.

L'account ufficiale di S.T.A.L.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl su X ha appena annunciato che arriverà su PS5. In effetti, esiste già una pagina del PlayStation Store per S.T.A.L.L.K.E.R. 2, anche se non è stata ancora definita una data di uscita.

Sei uno di quelli che stavano aspettando questo annuncio per fare finalmente il grande passo nella Zona?