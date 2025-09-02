There Are No Ghosts at The Grand non presenterà la "Gran Bretagna che mostriamo ai turisti"

Una delle star dello spettacolo al Xbox Games Showcase a giugno è stato l'annuncio di Friday Sundae 's There Are No Ghosts at The Grand, un gioco di ruolo musicale ricco di storia davvero stravagante e dall'aspetto unico che riguarda il restauro di un hotel basato sulla costa del Regno Unito.

Questo progetto ha un sacco di elementi interessanti che sembrano essere incorporati in esso, incluso il modo in cui i residenti possono scoppiare in canti in stili musicali che includono "lo ska spettrale al reggae, il jazz in tempo di guerra e persino lo skater punk", come ci ha spiegato il direttore creativo Anil Glendinning in un'intervista alla Gamescom di recente.

Ma mentre il gioco avrà un sacco di cenni britannici, riferimenti e scelte culturali, sarà anche una versione del Regno Unito che i nativi riconoscono e forse non tanto quella che i turisti riconoscono, come Glendinning e l'animatore tecnico Chi Chii Huang hanno anche affrontato nell'intervista.

Alla domanda sull'influenza culturale britannica, Huang ha dichiarato: "Innanzitutto, il tempo. Abbiamo diversi tipi di tempo. Abbiamo cielo nuvoloso, pioggia, forse il sole se sei fortunato".

Glendinning ha poi elaborato: "Abbiamo gente del posto eccentrica e strana che non vuole che tu sia lì. Quindi, sai, molto simile al Regno Unito.

"Il personaggio che interpreti, Chris David, è un americano. E così si sente come un pesce fuor d'acqua. Questa non è Londra o una casa storica di lusso. Questa non è la Gran Bretagna che mostriamo ai turisti. Questa è una città di mare fatiscente come i luoghi in cui alcuni di noi sono cresciuti. E quindi è eccentrico, è divertente, è inquietante. È come gli show con cui siamo cresciuti come Doctor Who o Red Dwarf o The League of Gentlemen o Space.

"E segue anche un po' della stessa musica che amiamo di quel periodo. Quindi volevamo davvero mostrare ai giocatori un lato divertente, interessante, stravagante e spettrale del Regno Unito che potrebbero non aver mai visto prima".

Puoi vedere l'intervista completa con Friday Sundae qui sotto per ulteriori informazioni su There Are No Ghosts at The Grand, e per quanto riguarda quando il gioco verrà lanciato, arriverà su PC e Xbox Series X/S "alla fine del prossimo anno", e anche come lancio del primo giorno Game Pass.