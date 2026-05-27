Thick as Thieves Il regista spiega come evita i giocatori stealth che "salvano-scumming"

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Thick as Thieves è un gioco stealth piuttosto diverso da quello che avrai visto prima. Qualcosa che potrebbe lasciare i giocatori un po' confusi è il fatto che non ti permette di mettere in pausa il gioco, né di salvare rapidamente se pensi di essere scoperto. Come ci ha spiegato il direttore del gioco Jeff Hickman, finirai per rimanere intrappolati in Thick as Thieves, ma i giocatori dovrebbero vederlo come parte dell'esperienza, piuttosto che come qualcosa da evitare.

"Non ci sono salvataggi - il gioco è stato progettato per essere multiplayer fin dall'inizio, quindi niente pause, niente salvataggi. Invece di avanzare lentamente nel mondo enigma dopo enigma e "salvare e fare scumming" per superare qualcosa di straordinariamente difficile, abbiamo dato al giocatore strumenti molto potenti, e poi spetta a lui impostare la difficoltà in modo appropriato," ha spiegato Hickman. In Thick as Thieves puoi modificare la difficoltà a tuo piacimento, e ovviamente se porti un compagno con te, non sarai solo nel furto. Ecco perché non ci sono veri salvataggi, perché probabilmente sarebbe stato troppo difficile implementarlo in un gioco multiplayer.

"I giocatori verranno scoperti - la deteczione equivale a fallimento è uno degli errori da principianti che chi si diletta con la furtività commette all'inizio; è binario, implacabile e frustrante. Come giocatore, devi essere in grado di riprenderti dai tuoi errori, e se riesci a ritirarti da una situazione allertata, il mondo deve resettarsi e permetterti di riavvicinarti," ha detto Hickman. Il loop non consiste nel fare tutto perfettamente in una volta sola. Si tratta di lasciare che i giocatori costruiscano una strategia ogni volta che entrano in un nuovo livello, e vedano se funziona o no.

Se vuoi saperne di più sull'approccio unico di Thick as Thieves alla furtività, dai un'occhiata alla nostra intervista qui.