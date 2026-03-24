Tiger Woods, 50 anni, fa la prima apparizione professionistica dopo più di un anno

HQ

La leggenda del golf Tiger Woods, 50 anni, fa oggi la sua prima apparizione competitiva dopo 13 mesi, ancora in fase di recupero dalle molteplici operazioni subite negli ultimi anni: sette in totale, l'ultima, nell'ottobre 2025, una sostituzione del disco lombare alla schiena. Nel marzo 2025 ha anche subito la rottura del tendine d'Achille.

Woods parteciperà all'ultima serata della TGL (The Golf League) martedì. Giocherà per il Jupiter Links Golf Club, club dove ha ricoperto il ruolo di allenatore nelle ultime settimane, sostituendo Kevin Kisner nella seconda partita della finale contro il Los Angeles Golf Club a Palm Beach Gardens, Florida. Los Angeles ha vinto la prima di una partita al meglio delle tre partite, quindi spetta a Woods pareggiare la finale e affrontare una partita definitiva, che si giocherà anch'essa oggi.

L'ultima apparizione competitiva di Woods nel golf è stata al TGL nel febbraio 2025, e la sua ultima apparizione nel PGA Tour è stata nel luglio 2024, al British Open. Woods vinse 15 major, 82 titoli PGA e trascorse 683 settimane come numero 1 al mondo. Il suo ultimo major nel golf è stato nel 2019. Ha subito gravi infortuni alle gambe in un incidente stradale nel 2021, ma Woods non si è ancora ritirato nonostante pause sempre più lunghe.