Tiny Chef è stato salvato - lo spettacolo continuerà

La saga di Tiny Chef sembra essere finita. Dopo la straziante cancellazione dello show, l'adorabile personaggio del bambino ha attraversato alcune settimane difficili, in cui ha lanciato campagne di crowdfunding per aiutarlo a tornare e sopravvivere al blocco del boia, e per fortuna ci sono buone notizie da condividere.

Tiny Chef è stato salvato. È stato confermato dai creatori dello spettacolo che gli obiettivi di crowdfunding sono stati raggiunti, il che significa che ora il lavoro può continuare per riportare lo spettacolo e filmare più contenuti.

La grande domanda è cosa ci aspetta, però, poiché con Nickelodeon che ha cancellato la serie, non è chiaro dove andrà in onda la prossima volta. Quello che sappiamo è che i creatori hanno consegnato la buona notizia insieme a questo messaggio.

"Siamo entusiasti di tornare al lavoro e di immortalare il prossimo viaggio di Chefs!! Dal blottum di o heawts, fank tasso".