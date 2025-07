Tobias Johannessen portato in ospedale con l'ossigeno dopo l'estenuante scalata al Mont Ventoux

HQ

La 16ª tappa del Tour de France si è conclusa con un grande spavento per Tobias Johannessen, il corridore norvegese della Uno-X. Subito dopo aver tagliato il traguardo al Mont Ventoux, una delle tappe più dure della gara, con una pendenza dell'8,8% in 15,7 km di dislivello, è caduto a terra, ed è stato evacuato in ambulanza con l'ossigeno.

Per fortuna, nonostante le scene drammatiche, Uno-X ha rapidamente inviato una dichiarazione dicendo che stava bene. "Tobias ha sofferto di dolore al lato destro dell'addome superiore durante la salita finale di oggi. È arrivato al traguardo dove è stato visitato immediatamente dai medici di gara e gli è stato somministrato ossigeno. Si sente molto meglio ma andrà all'ospedale locale per ulteriori controlli".

"Ci ha parlato durante gli ultimi chilometri e ha detto che aveva difficoltà a respirare. Aveva crampi allo stomaco. È una montagna che richiede il suo stesso sforzo", ha detto il team manager Stig Kristiansen alla TV2 norvegese (via Mundo Deportivo).

Nel 1967, il ciclista Tom Simpson, campione del mondo nel 1965, morì di infarto a causa del sole nella stessa tappa, il Mont Ventoux. In seguito si scoprì che gli inglesi avevano assunto anfetamine, che contribuirono al suo infarto. Per fortuna, sembra che l'incidente di Johannessen sia stato solo uno spavento.

Johannessen, ottavo in classifica generale, ha chiuso 28° al Mont Ventoux, a 5 minuti e 11 secondi dal vincitore Valentine Paret Peintre, seguito da vicino da Ben Healy, l'irlandese che un tempo deteneva la maglia gialla, ma ora è nono in classifica generale. Come previsto, il Tour è ora una gara tra Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard, ma la distanza tra loro è già grande (4 minuti e 15 secondi). Terzo in classifica generale è Florian Lipowitz, a 9 minuti dallo sloveno.