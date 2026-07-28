Tom Holland ha intenzione di continuare a giocare Spider-Man "finché mi vorranno"

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Domani, 29 luglio, Spider-Man: Brand New Day inizierà la prima in molti paesi del mondo, vedendo Tom Holland tornare nei panni di Peter Parker e riprendere la sua storia di lancia-ragnatele dopo gli eventi devastanti di Spider-Man: No Way Home nel 2021. Con questo film forse l'inizio di una nuova trilogia di film di Spider-Man, come anticipato dalla produttrice Amy Pascal, dovremmo aspettarci di vedere l'Olanda come un pilastro e una parte chiave dell'Universo Cinematografico Marvel per molti anni a venire?

Parlando alla prima di Los Angeles di Brand New Day, Holland ha dato uno sguardo sul suo futuro come Spider-Man, stuzzicando che intende restare a lungo, nel caso Marvel fosse interessata a questo.

Secondo The Hollywood Reporter, Holland ha spiegato: "Lo farò finché mi vorranno. Quindi se questo film andrà bene, vedremo!"

La cosa interessante è che le previsioni attuali suggeriscono che Brand New Day potrebbe avere il weekend di apertura più grande dell'anno, e forse uno dei più grandi di sempre, con alcune stime (grazie, Dark Horizons) che raggiungono fino a 800 milioni di dollari a livello globale. Se ciò dovesse accadere, è quasi certo che la Marvel esplorerà altre storie di Spidey guidate dall'Olanda, dato che, a parte i film degli Avengers, Spider-Man continua a essere l'impresa più sicura e di maggior successo della Marvel al botteghino.

Per il resto, Holland ha detto che gli piace ancora fare film di Spider-Man, osservando che ogni volta che riesce a rimettere la tuta "sembra sempre che succeda qualcosa di magico, e poterlo fare più e più volte è qualcosa che non mi colpirà mai davvero." Aggiunge: "Sembra ancora che questa sia la mia prima prima in assoluto per questo personaggio. È stato il dono della mia vita."

Guarderai Spider-Man: Brand New Day questa settimana?