Tomorrowland costruisce un palco principale alternativo in 36 ore e il festival si apre come al solito

HQ Tomorrowland, il festival musicale di Boon, vicino ad Anversa, in Belgio, è riuscito ad aprire al pubblico due giorni dopo che un enorme incendio ha distrutto il palco principale. Il festival ha deciso di aprire le porte del campo giovedì, ma i visitatori continuavano a chiedersi cosa sarebbe successo con i concerti programmati sul palco principale. Tuttavia, i team hanno lavorato instancabilmente per due giorni per rimuovere tutti i detriti e aprire un "allestimento alternativo" per l'amato palco principale, che è stato inaugurato alle 16:00 CEST. Gli artisti sul resto dei palchi si sono esibiti come al solito. I DJ Odymel e Pegassi, che avrebbero dovuto essere i primi artisti ad esibirsi sul palco, si sono esibiti oggi, con solo un piccolo ritardo, senza incidenti e con lavori ancora in corso dietro di loro, il tutto mentre un enorme led mostrava lo slogan "United Forever", usato dal festival dopo l'incendio. Un palcoscenico molto più umile (l'originale, ora scomparso, era alto 45 metri e largo 160, utilizzava 65 fontane d'acqua e due cascate), ma comunque suggestivo, e gli spettatori potranno godersi il festival senza cancellazioni né interruzioni, sapendo di aver assistito alla storia. tomorrowland on Instagram