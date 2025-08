Tour de France Femmes batte i record di spettatori in Francia L'edizione femminile del Tour de France 2025 è cresciuta in lunghezza e pubblico.

HQ Il Tour de France femminile, nella sua edizione attuale, dura solo quattro stagioni, da quando è stato istituito nel 2022. È cresciuto, da otto a nove tappe, è diventato più duro, più competitivo, e gli spettatori stanno rispondendo: in Francia ha battuto i record, aumentando significativamente rispetto agli anni scorsi. Secondo France TV, la gara, che si è svolta tra il 26 luglio e il 3 agosto, ha avuto un pubblico collettivo totale di 25,7 milioni di spettatori tra TV lineare (France 2 e France 3) e piattaforma digitale france.tv. L'emittente pubblica ha prodotto più di 25 ore di contenuti, con un pubblico medio di 2,7 milioni per palco, con un aumento di oltre mezzo milione rispetto allo scorso anno. Ciò ha rappresentato il 31,6% della quota di pubblico. Le cose sono cresciute nella fase finale di domenica scorsa, quando è cresciuta fino a 4,4 milioni di spettatori in media (con un picco di 7,7 milioni), pari al 41,2% di share. E tutti quei milioni di persone sono stati felici quando Pauline Ferrand-Prévot di Visma Lease a Bike ha vinto la tappa e il Tour, diventando la prima francese (donna o uomo) a vincere un Tour de France, un risultato che probabilmente manterrà alto l'interesse negli anni a venire, anche se Ferrand-Prévot dubita che ci riproverà l'anno prossimo. All'estero, Tour de France Femmes ha raggiunto 190 paesi. In Spagna, ha ricevuto una copertura quotidiana sul canale sportivo pubblico Teledeporte, anche se, a differenza del Tour maschile, non ha raggiunto i canali tradizionali. Tuttavia, nel Regno Unito è stato relegato a paywall su TNT Sports. L'anno prossimo, anche il Tour de France maschile sarà relegato ai canali a pagamento, il che preoccupa molti amanti del ciclismo nel paese. Benowa / Depositphotos