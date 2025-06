Towa and the Guardians of the Sacred Tree annunciato con un primo trailer

Bandai Namco ha annunciato due titoli interessanti al Summer Game Fest, uno è il gioco di ruolo Code Vein II (leggi di più qui) e l'altro è Towa and the Guardians of the Sacred Tree.

Dietro il nome si nasconde un roguelike in cui noi, nei panni del titolare Towa e dei Guardiani, dobbiamo combattere un malvagio idiota chiamato Magatsu. L'idea è quella di giocare in modalità giocatore singolo o cooperativa con un amico, in cui ogni guardiano ha "le proprie abilità e set di spade, rendendo unico ogni stile di combattimento e coppia di guardiani".

Towa and the Guardians of the Sacred Tree ha un design colorato e sembra mescolare il classico gioco di ruolo con combattimenti contro boss carnosi e ambienti vari. Uscirà per PC, PlayStation 5 e Xbox Series S/X il 19 settembre e puoi trovare il primo trailer e un sacco di screenshot qui sotto.