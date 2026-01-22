Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
Notizie dal mondo

Treno pendolare colpisce una gru nel sud-est della Spagna, feriti lievi segnalati

Un treno pendolare si è schiantato contro una gru da costruzione vicino alla città di Cartagena, nella regione sud-orientale di Murcia, giovedì.

HQ

Un treno pendolare si è schiantato contro una gru da costruzione vicino alla città di Cartagena, nella regione sud-orientale di Murcia, giovedì, lasciando diverse persone leggermente ferite, hanno riferito i servizi di emergenza regionali.

Le autorità hanno sottolineato che il treno non ha né deragliato né si è ribaltato. "Il treno non è stato ribaltato né deragliato", ha detto a Reuters un portavoce dei servizi di emergenza di Murcia, aggiungendo che il numero dei feriti è ancora in fase di valutazione.

Treno pendolare colpisce una gru nel sud-est della Spagna, feriti lievi segnalati
Ingresso della stazione ferroviaria a Cartagena, Murcia. Spagna // Shutterstock

L'operatore ferroviario spagnolo Adif ha dichiarato che il traffico ferroviario sulla linea è stato sospeso dopo che una gru "non appartenente all'operazione ferroviaria" è entrata nella zona di sicurezza del binario. Non furono forniti ulteriori dettagli su come la gru sia arrivata a ostruire la linea.

L'incidente arriva in un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza ferroviaria in Spagna, a seguito del mortale incidente ferroviario ad alta velocità in Andalusia domenica che ha causato almeno 43 morti, oltre ad altri due incidenti ferroviari in Catalogna all'inizio di questa settimana.

This post is tagged as:

Notizie dal mondoSpagna


Caricamento del prossimo contenuto