Treno pendolare colpisce una gru nel sud-est della Spagna, feriti lievi segnalati

Un treno pendolare si è schiantato contro una gru da costruzione vicino alla città di Cartagena, nella regione sud-orientale di Murcia, giovedì, lasciando diverse persone leggermente ferite, hanno riferito i servizi di emergenza regionali.

Le autorità hanno sottolineato che il treno non ha né deragliato né si è ribaltato. "Il treno non è stato ribaltato né deragliato", ha detto a Reuters un portavoce dei servizi di emergenza di Murcia, aggiungendo che il numero dei feriti è ancora in fase di valutazione.

Ingresso della stazione ferroviaria a Cartagena, Murcia. Spagna // Shutterstock

L'operatore ferroviario spagnolo Adif ha dichiarato che il traffico ferroviario sulla linea è stato sospeso dopo che una gru "non appartenente all'operazione ferroviaria" è entrata nella zona di sicurezza del binario. Non furono forniti ulteriori dettagli su come la gru sia arrivata a ostruire la linea.

L'incidente arriva in un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza ferroviaria in Spagna, a seguito del mortale incidente ferroviario ad alta velocità in Andalusia domenica che ha causato almeno 43 morti, oltre ad altri due incidenti ferroviari in Catalogna all'inizio di questa settimana.