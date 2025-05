Trent Alexander-Arnold potrebbe giocare per il Real Madrid alla Coppa del Mondo per club FIFA del mese prossimo

HQ

Con l'annuncio che Trent Alexander-Arnold lascerà il Liverpool quando il suo contratto scadrà il mese prossimo, è solo questione di tempo prima che il Real Madrid annunci il giocatore nato a Liverpool come nuovo rinforzo per la prossima stagione... uno che potrebbe essere suonato molto prima.

Secondo diverse fonti, il Real Madrid ha in programma che Trent Alexander-Arnold si unisca al club il prima possibile: dopo la fine del campionato a maggio, ma in tempo per la Coppa del Mondo per club FIFA, che si svolgerà tra il 15 giugno e il 18 luglio. Ciò significherebbe portare Trent fuori dal Liverpool due settimane prima della scadenza del suo contratto il 30 giugno.

Perché ciò accada, il Real Madrid è disposto a pagare 1 milione di euro per il rilascio anticipato. Non si tratta di un acquisto completo, dato che Trent tecnicamente firmerebbe ancora come free agent, ma aiuterebbe il Liverpool a recuperare un po' di soldi invece di perdere il loro prezioso giocatore "gratuitamente". Il Liverpool non giocherà la Coppa del Mondo per club FIFA (le uniche squadre inglesi saranno Chelsea e Manchester City, vincitori della Champions League nel 2021 e nel 2023).

Le discussioni sono attualmente in corso tra i due club. Se questo è il caso, Alexander-Arnold potrebbe fare il suo debutto in bianco il 18 giugno contro l'Al Hilal.