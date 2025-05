Trent Alexander-Arnold conferma la sua uscita dal Liverpool dopo 20 anni

HQ

Trent Alexander-Arnold ha confermato che lascerà il Liverpool una volta scaduto il suo contratto il mese prossimo. Ora che il Liverpool ha già festeggiato il titolo di Premier League, senza nient'altro in palio per il club, la notizia sarà più facile da digerire per i suoi tifosi, che avevano desiderato che rimanesse per sempre al Liverpool, il club in cui il 26enne del sobborgo di Liverpool Merseyside giocava da quando aveva sei anni. In prima squadra, dove ha debuttato nel 2016, ha collezionato 352 presenze e segnato 23 gol.

"Penso che prima di tutto, voglio dire che non è una decisione facile e c'è molto pensiero e sentimento che ci sono stati dietro. Sono qui da 20 anni ormai, ho amato ogni singolo minuto, ho realizzato tutti i miei sogni, ho realizzato tutto ciò che ho sempre voluto qui".

L'annuncio è stato pubblicato sul sito web del Liverpool, insieme a un'intervista in cui Alexander-Arnold spiega perché ha preso quella decisione: "Sono arrivato a un punto in cui sento di aver bisogno di un nuovo cambiamento, di una nuova sfida per me come giocatore e come persona."

https://x.com/FabrizioRomano/status/1919319555911954713

La sua prossima tappa sarà quasi sicuramente il Real Madrid, come si dice da mesi. Il terzino destro sarà un sostituto naturale dell'anziano Dani Carvajal, ma entrambi ruoteranno nella posizione il prossimo anno, una volta che Dani Carvajal si sarà ripreso dal suo infortunio, e spetterà al nuovo allenatore, probabilmente Xabi Alonso, decidere chi sarà nella formazione titolare...