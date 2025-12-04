Trent Alexander-Arnold si aggiunge alla lista dei difensori infortunati del Real Madrid: assente per due mesi

HQ

Il Real Madrid ha confermato l'entità dell'infortunio di Trent Alexander-Arnold: starà fuori circa due mesi. Il terzino sinistro inglese, che stava iniziando a guadagnare regolarmente presenza in rosa e aveva vissuto una delle sue migliori partite con il Madrid nella vittoria per 3-0 contro l'Athletic Club, dove aveva assistito Mbappé per il primo gol, ha subito un infortunio muscolare al quadricipite retto anteriore della gamba sinistra.

Il Real Madrid non aveva mai previsto l'assenza dei giocatori infortunati, ma secondo i media spagnoli sarebbe stato fuori per due mesi. Questo significa che non giocherà per il resto dell'anno, e forse non tornerà fino a febbraio 2026, mancando traguardi importanti come la fine della fase di Champions League e la Supercoppa spagnola, dove il Real Madrid affronterà l'Atlético de Madrid e, se vincerà, potrebbe incontrare il Barcellona l'11 gennaio.

Trent si aggiunge alla lista dei giocatori infortunati del Real Madrid, che include il veterano Dani Carvajal, che gioca nella stessa posizione di terzino sinistro di Trent e che non dovrebbe tornare prima di fine gennaio. Quella posizione sarà molto probabilmente occupata da Federico Valverde, che ha già giocato lì. All'inizio di questa settimana, Mendy si è infortunato anche solo due partite dopo il suo ritorno. Tutti i giocatori attualmente infortunati del Real Madrid sono difensori.

Elenco di tutti i giocatori infortunati del Real Madrid:



Trent Alexander-Arnold



Ferland Mendy



Dani Carvajal



David Alaba



Dean Huijsen

