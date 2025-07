Treyarch mostra uno sguardo più approfondito all'epica Call of Duty: Black Ops 6 mappa Reckoning Zombies

HQ

Activision e Treyarch sono già stati piuttosto espliciti riguardo alla prossima stagione di Call of Duty: Black Ops 6, probabilmente in parte a causa del fatto che ci sono effettivamente contenuti di cui essere entusiasti. Dopo una quarta stagione più stabile, l'imminente quinta è ricca di contenuti, come vi abbiamo raccontato ieri nel rapporto sulla roadmap.

Per quanto riguarda i fan di Zombies che erano alla disperata ricerca di nuovi contenuti e della possibilità di concludere la saga che si è svolta durante l'era di BOPS 6, ora abbiamo un trailer dedicato che esplora la prossima mappa Reckoning. Questo frammento ci dà uno sguardo ai nuovi Wonder Weapon, ai nemici robotici corazzati, alla sorprendente verticalità della mappa che include cancelli di salto da lanciare tra le varie Janus torri, e persino alla massiccia struttura interna aperta che ti permette di saltare ai livelli più bassi con un paracadute che ti rompe la caduta.

Inutile dire che sembra che Reckoning sia destinato a diventare una mappa per i secoli, e puoi arrivare a questa conclusione da solo dando un'occhiata al nuovo trailer qui sotto.