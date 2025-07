Treyarch svela la tabella di marcia per la quinta stagione di Call of Duty: Black Ops 6

HQ

Non c'è da girarci intorno, le ultime settimane sono state un po' più stabili per Call of Duty, soprattutto se sei un fan di Zombies. Dopo una serie di grandi stagioni back-to-back, la Stagione 4 non ha offerto molto per i cacciatori di non morti, ma questo cambierà nella prossima Stagione 5 poiché sono previsti un sacco di contenuti per tutti i fan.

Come abbiamo riportato ieri, la stagione 5 debutterà la prossima settimana, il 7 agosto, e sarà ricca di eventi. Con tonnellate pianificate tra Multiplayer, Zombies e Warzone, puoi vedere la roadmap riassuntiva di seguito.

Multigiocatore:



4 nuove mappe: Runway, Exchange, World Motor Dynasty, Jackpot (durante la stagione)



1 nuova serie di punti - Arco da combattimento



6 nuove modalità: Mira in alto, Solo cecchini, Mashpit a manovella, Demolizione a manovella, Scontro a fuoco cianografico, Saccheggio (durante la stagione)



Zombie:



1 nuova mappa - Giudizio



1 nuova arma miracolosa - Gorgofex



1 nuovo potenziamento da campo - Mister Peeks



2 nuovi nemici: Uber Klaus e Kommando Klaus



1 nuovo oggetto di supporto - Arco da combattimento



Nuove arene del dolore



Modalità diretta Giudizio (durante la stagione)



Modalità a manovella a squadre (durante la stagione)



Zona di guerra:



Aggiornamento dei punti di interesse dello stadio di Verdansk



2 nuove modalità: Stadium Resurgence e Deadline



1 nuovo Contratto - Dirottamento Satellitare



Tutte le modalità:



4 nuove armi: PML 5.56, ABR A1, guantoni da boxe, Gravemark.357 (durante la stagione)



3 nuovi bundle - Commander Battlemen, So cosa hai fatto l'estate scorsa, Pacchetto tracciante iDead 2



Sims come nuovo operatore



Consolazione come ricompensa per un nuovo operatore Blackcell



2 nuovi accessori: canna da 9 mm PM Skull Splitter e caricatore elicoidale PPSH-41 (durante la stagione)



3 nuovi eventi: Eroi d'azione degli anni '90, Atomic Block Party, Operazione: Hell Ride



Puoi vedere gran parte di questo in azione nel trailer di lancio della Stagione 5 qui sotto e anche nella tabella di marcia, oltre a leggere di più nell'ultimo post del blog.