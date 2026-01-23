Trump afferma "accesso totale" alla Groenlandia mentre la NATO sollecita una presenza artica più forte

HQ

Il presidente Donald Trump ha dichiarato giovedì di aver garantito un accesso totale e permanente degli Stati Uniti alla Groenlandia tramite un accordo quadro discusso con la NATO, spingendo i leader europei a valutare la loro risposta mentre crescono le preoccupazioni sulla sicurezza artica. L'annuncio è arrivato dopo che Trump si è ritirato dalle precedenti minacce tariffarie contro l'Europa e ha escluso la conquista dell'isola con la forza, alleviando quella che minacciava di diventare una grave rottura nei legami transatlantici.

Sebbene Trump abbia descritto l'accordo emergente come "molto più generoso verso gli Stati Uniti" e abbia promesso "accesso totale" senza fine o limite temporale, i dettagli restano scarsi. Danimarca e Groenlandia sottolinearono che la sovranità non sarebbe stata compromesa. Il Primo Ministro groenlandese Jens-Frederik Nielsen ha accolto il dialogo con favore ma ha insistito sul fatto che l'integrità territoriale e il diritto internazionale sono non negoziabili. "Non possiamo oltrepassare le linee rosse," disse in Nuuk.

Briscola // Shutterstock

Il Segretario Generale della NATO, Mark Rutte, ha dichiarato che gli alleati dovranno aumentare la loro presenza nell'Artico per contrastare potenziali minacce provenienti da Russia e Cina. Fonti a conoscenza delle discussioni hanno affermato che il quadro potrebbe includere anche restrizioni sugli investimenti cinesi e russi in Groenlandia, mentre i termini esatti dell'accesso militare statunitense continueranno a essere negoziati con Danimarca e Groenlandia. Rutte ha aggiunto che i comandanti senior della NATO avrebbero sistemato i dettagli operativi "entro pochi mesi."

I leader europei hanno espresso cautela. La responsabile della politica estera dell'UE, Kaja Kallas, ha detto che l'episodio sulla Groenlandia ha "subito un duro colpo" alle relazioni USA-UE, mentre il presidente finlandese Alexander Stubb e il primo ministro britannico Keir Starmer hanno chiesto un'azione coordinata per rafforzare la sicurezza artica. La Primo Ministro danese Mette Frederiksen ha descritto la situazione come seria ma ha osservato che sono stati fatti progressi nell'inquadrare una discussione sulla sicurezza comune nella regione...