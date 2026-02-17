Trump afferma che sarà coinvolto indirettamente nei colloqui nucleari tra Stati Uniti e Iran

HQ

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che sarà coinvolto "indirettamente" nei prossimi colloqui nucleari tra Stati Uniti e Iran, che inizieranno a Ginevra. Parlando a bordo dell'Air Force One, Trump ha detto che le negoziazioni sarebbero state "molto importanti" ed ha espresso la convinzione che Teheran fosse motivata a raggiungere un accordo.

I colloqui avvengono in un contesto di tensioni crescenti, con Washington che schiera una seconda portaerei in Medio Oriente e prepara piani di emergenza nel caso la diplomazia fallisca. I funzionari statunitensi hanno indicato che l'esercito è pronto per una campagna prolungata qualora le trattative dovessero crollare.

Trump e l'Iran // Shutterstock

Trump ha suggerito che l'Iran avesse imparato dagli attacchi statunitensi dello scorso anno contro impianti nucleari iraniani, condotti dopo che i colloqui si erano bloccati a causa della richiesta di Washington di porre fine all'arricchimento dell'uranio sul proprio territorio. Gli Stati Uniti sostengono che l'arricchimento potrebbe aprire la strada a un'arma nucleare, un'affermazione contestata dall'Iran.

In vista dei negoziati, l'Iran ha condotto un'esercitazione di difesa chimica nel suo hub energetico meridionale, sottolineando il fragile ambiente di sicurezza. Sebbene le prospettive di una svolta rimangono incerte, Trump ha detto di credere che l'Iran non voglia affrontare le conseguenze del mancato raggiungimento di un accordo...