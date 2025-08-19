Trump avverte che Putin potrebbe resistere all'accordo di pace con l'Ucraina

HQ

Le ultime notizie su Russia e Ucraina e. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha suggerito che Vladimir Putin potrebbe non essere disposto a perseguire un accordo di pace sull'Ucraina, avvertendo che tale riluttanza potrebbe mettere il leader russo in una posizione difficile.

"Scopriremo il presidente Putin nelle prossime due settimane... È possibile che non voglia fare un accordo", ha detto Trump, che in precedenza aveva avvertito di ulteriori sanzioni contro la Russia e i paesi che acquistano il suo petrolio se Putin non riuscisse a perseguire la pace.



A seguito di un vertice a Washington con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di aspettarsi chiarezza sulle intenzioni di Mosca nelle prossime settimane, escludendo ancora una volta le truppe americane sul suolo ucraino.

Zelensky ha salutato i colloqui come un passo avanti, ma gli analisti hanno notato che le garanzie di sicurezza rimangono vaghe e i combattimenti sul campo non mostrano segni di allentamento. Con i leader europei che si radunano dietro Kiev e la Russia che intensifica i suoi attacchi, il percorso verso la pace rimane incerto.