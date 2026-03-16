Trump avverte la NATO di un "futuro molto difficile" se gli alleati non aiuteranno nello Stretto di Hormuz

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Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha avvertito che la NATO rischia un futuro "molto difficile" se i paesi membri non aiutano gli Stati Uniti a mettere in sicurezza lo Stretto di Hormuz, il punto di strozzatura marittimo vitale per le spedizioni globali di petrolio, secondo un'intervista pubblicata domenica dal Financial Times. Trump ha sottolineato che le nazioni che beneficiano di questa via d'acqua hanno la responsabilità di garantirne la sicurezza nel contesto del conflitto in corso tra Stati Uniti e Israele con l'Iran.

Trump ha anche indicato che il suo prossimo vertice con il presidente cinese Xi Jinping alla fine di questo mese potrebbe essere posticipato, a seconda della disponibilità di Pechino a collaborare sulla questione dello Stretto. "Penso che anche la Cina dovrebbe aiutare perché la Cina ottiene il 90% del suo petrolio dallo Stretto," ha detto al FT, osservando che preferirebbe chiarezza sulla posizione della Cina prima di viaggiare. "È giusto che le persone beneficiarie dello Stretto aiutino a garantire che non accada nulla di male lì."

Le dichiarazioni arrivano mentre il Segretario al Tesoro degli Stati Uniti Scott Bessent e il Vice Premier cinese He Lifeng concludono il primo di due giorni di colloqui commerciali a Parigi, volti a stemperare le tensioni e prepararsi all'incontro Trump-Xi a Pechino.