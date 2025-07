Trump cambia rotta su Russia-Ucraina: sostiene l'Ucraina con le armi, minaccia dazi al 100% sulla Russia

HQ

Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Dopo mesi di segnali contrastanti, il presidente Donald Trump ha annunciato un nuovo pacchetto di armi per l'Ucraina in coordinamento con gli alleati della NATO, compresi i principali sistemi di difesa aerea, lanciando anche un ultimatum di 50 giorni alla Russia.

"Manderemo loro i Patriot, di cui hanno un disperato bisogno, perché Putin ha davvero sorpreso molte persone. Parla bene e poi bombarda tutti la sera. Ma c'è un piccolo problema qui. Non mi piace", ha detto Trump ai giornalisti.



"Faremo tariffe secondarie", ha detto Trump. "Se non raggiungiamo un accordo entro 50 giorni, è molto semplice, e saranno al 100%". La Casa Bianca ha chiarito che Trump alludeva a tariffe del 100% sui prodotti russi e a ulteriori sanzioni sulle nazioni che acquistano le sue esportazioni.

Se Mosca non riuscisse a raggiungere un accordo di pace, i paesi che continuano a commerciare con la Russia, in particolare nel settore energetico, potrebbero dover affrontare sanzioni secondarie radicali e tariffe di importazione complete. L'annuncio segna probabilmente la mossa più diretta di Trump da quando è tornato in carica.