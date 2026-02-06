Trump chiede un nuovo trattato sulle armi nucleari dopo la scadenza del New START

HQ

Il presidente Donald Trump afferma che gli Stati Uniti dovrebbero sostituire il trattato nucleare New START scaduto con un nuovo accordo "modernizzato" piuttosto che estendere il quadro attuale. Scrivendo giovedì su Truth Social, Trump ha invitato gli esperti nucleari a lavorare su un accordo che potrebbe "durare a lungo nel futuro", anche se non ha fornito dettagli concreti su cosa includerebbe un tale trattato o su quanto rapidamente potrebbero iniziare le trattative.

Trump ha ripetutamente criticato New START definendolo un accordo mal negoziato, sostenendo che impone vincoli ingiusti agli Stati Uniti. Quando il trattato scadette, lo descrisse come un "cattivo accordo" "gravemente violato", insistendo però che Washington poteva ottenere un accordo più forte. All'inizio di quest'anno, ha dichiarato che se il trattato fosse scaduto, "faremo un accordo migliore", segnalando una preferenza per la rinegoziazione rispetto alle proroghe temporanee.

Il presidente ha anche chiarito che qualsiasi futuro quadro di controllo degli armamenti dovrebbe andare oltre il modello bilaterale USA-Russia. Trump ha detto che un nuovo trattato deve includere la Cina, il cui arsenale nucleare in rapida espansione considera una sfida centrale al controllo degli armamenti del XXI secolo. Pechino, tuttavia, ha mostrato scarso interesse a partecipare ai negoziati, sollevando dubbi su quanto possa essere realistica la visione di Trump per un accordo nucleare più ampio e duraturo...