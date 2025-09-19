Trump critica le reti televisive e suggerisce che "la licenza dovrebbe essere tolta"

HQ

Ieri abbiamo ricevuto la notizia che la ABC ha rimosso a tempo indeterminato il "Jimmy Kimmel Live" dal suo palinsesto dopo le osservazioni fatte dal conduttore sull'attivista conservatore Charlie Kirk. Poi, abbiamo ricevuto la notizia che i conduttori notturni degli Stati Uniti si erano uniti in difesa di Jimmy Kimmel. Ora, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è chiesto se alcune reti televisive debbano mantenere le loro licenze. Trump ha affrontato la questione con i giornalisti sull'Air Force One giovedì, mentre tornava da una visita di stato nel Regno Unito. "Ho letto da qualche parte che le reti erano al 97% contro di me, ancora una volta, al 97% negative, eppure ho vinto e facilmente nelle elezioni dell'anno scorso", ha detto il presidente. "Mi danno solo cattiva pubblicità e stampa. Voglio dire, stanno ottenendo una licenza. Penserei che forse la loro licenza dovrebbe essere tolta". Cosa ne pensa? Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!