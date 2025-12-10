Trump dice che chiamerà a fermare i rinnovati combattimenti tra Thailandia e Cambogia

HQ

Martedì Trump ha dichiarato di intendere intervenire nuovamente nel conflitto crescente tra Thailandia e Cambogia, dove i combattimenti sono ripresi poche settimane dopo il crollo di un cessate il fuoco da lui mediato. Parlando a un comizio in Pennsylvania, Trump ha affermato di poter "fare una telefonata e fermare una guerra", facendo riferimento al suo precedente coinvolgimento nell'assicurare la tregua ormai fallita.

Gli scontri nella regione di confine contesa si sono intensificati nell'ultima settimana, con entrambi i governi che si accusano a vicenda di aver violato il cessate il fuoco di luglio sostenuto dagli Stati Uniti. Più di 500.000 persone sono fuggite dalle loro case in entrambi i paesi da quando le ostilità sono riaccese, e nessuna delle due parti sembra pronta a de-escalare le cose.

Le cifre delle vittime continuano a salire

Il primo ministro thailandese Anutin Charnvirakul ha dichiarato che la Cambogia non si è avviata a colloqui, aggiungendo che le operazioni militari sarebbero proseguite "come previsto." I funzionari cambogiani hanno offerto una narrazione simile. L'ex primo ministro Hun Sen ha detto che il suo paese inizialmente ha resistito al fuoco, ma è stato "costretto a reagire" dopo gli attacchi thailandesi della notte.

I dati sulle vittime continuano a salire: la Cambogia riporta nove civili uccisi e decine di feriti, mentre la Thailandia afferma che quattro soldati sono morti e 68 sono rimasti feriti. Le tensioni sono cresciute da novembre, quando Bangkok ha accusato la Cambogia di aver posato una mine terrestre che ha gravemente ferito un soldato thailandese, un'accusa che Phnom Penh nega.