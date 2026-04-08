Trump dice che gli Stati Uniti alleggeriranno la congestione marittima nello Stretto di Hormuz: "Resteremo in giro"

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Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti aiuteranno a gestire il crescente arretrato del traffico marittimo nello Stretto di Hormuz a seguito del recente cessate il fuoco con l'Iran.

Questo avviene dopo che entrambe le parti hanno concordato una tregua temporanea, che include la sospensione del blocco per Teheran della vitale via d'acqua, un'arteria cruciale per i mercati energetici globali, gestendo circa un quinto delle spedizioni mondiali di petrolio.

Trump ha indicato che il coinvolgimento degli Stati Uniti si concentrerà sull'assicurare un passaggio sicuro e stabilizzare i flusso, mentre centinaia di petroliere che trasportano milioni di barili di carburante greggio e raffinato rimangono bloccate nel Golfo.

Come afferma lui: "Riempiremo di provviste di ogni tipo, e resteremo semplicemente in giro per assicurarci che tutto vada bene. Ci saranno molte azioni positive! Si guadagneranno molti soldi. L'Iran può iniziare il processo di ricostruzione."