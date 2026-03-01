Trump dice che Khamenei è morto

HQ

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha appena dichiarato che la guida suprema iraniana Ali Khamenei è morta, definendolo "giustizia per il popolo iraniano" dopo attacchi congiunti tra Stati Uniti e Israele. In un post su Truth Social, Trump ha detto che Khamenei era stato ucciso tramite operazioni coordinate con Israele e ha promesso che "bombardamenti pesanti e precisi" sarebbero continuati. Non ha fornito alcuna prova, e non c'è alcuna conferma indipendente...

I media legati allo Stato iraniano hanno negato le notizie, mentre il segretario generale dell'ONU ha dichiarato di "non essere in posizione" di verificare l'affermazione. In precedenza, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu aveva suggerito che "tutte le indicazioni" mostravano che Khamenei "non fosse più con noi", senza confermare formalmente la sua morte.

L'annuncio arriva mentre gli scambi missilistici continuano nella regione, con vittime segnalate sia in Iran che in Israele. Le richieste internazionali di de-escalation stanno crescendo, ma Washington ha segnalato che le operazioni continueranno come parte di quella che Trump definisce una più ampia spinta per il cambio di regime e la sicurezza regionale...

Come afferma Trump su Truth Social:

Khamenei, una delle persone più malvagie della storia, è morto. Questa non è giustizia solo per il popolo iraniano, ma per tutti i grandi americani e per quelle persone provenienti da molti paesi in tutto il mondo che sono stati uccisi o mutilati da Khamenei e dalla sua banda di delinquenti assetati di sangue.

Non è riuscito a evitare i nostri sistemi di intelligence e di tracciamento altamente sofisticati e, lavorando a stretto contatto con Israele, non c'era nulla che lui, né gli altri leader uccisi insieme a lui, potessero fare. Questa è la più grande occasione per il popolo iraniano di riconquistare il proprio paese.

Sentiamo che molti dei loro membri dell'IRGC, delle Forze Armate e di altre Forze di Sicurezza e Polizia non vogliono più combattere e stanno cercando immunità da parte nostra. Come ho detto ieri sera, "Ora possono avere l'immunità, poi avranno solo la Morte!" Si spera che l'IRGC e la Polizia si fondano pacificamente con i Patrioti iraniani e lavorino insieme come unità per riportare il Paese alla grandezza che merita.

Quel processo dovrebbe presto iniziare, dato che non solo la morte di Khamenei ma il Paese è stato, in un solo giorno, completamente distrutto e, persino, annientato. I pesanti e precisi bombardamenti, tuttavia, continueranno, ininterrotti per tutta la settimana o, finché sarà necessario per raggiungere il nostro obiettivo di PACE IN TUTTO IL MEDIO ORIENTE E, IN EFFETTI, NEL MONDO!