Khamenei? "Tutti gli indizi indicano che non è più con noi", annuncia Netanyahu

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha appena annunciato che "tutti gli indizii" suggeriscono che la guida suprema iraniana Ali Khamenei "non è più con noi" dopo gli attacchi congiunti USA-Israele su Teheran. Si è fermato prima di confermare la morte di Khamenei, ma ha affermato che il suo complesso era stato distrutto, contraddicendo le precedenti dichiarazioni di funzionari iraniani che affermavano che il leader era "sano e salvo".

In un discorso televisivo, Netanyahu ha invitato gli iraniani a "allagare le strade" e cogliere quella che ha descritto come un'opportunità storica per rovesciare il regime. Ha detto che i comandanti senior delle Guardie Rivoluzionarie e i funzionari nucleari sono stati eliminati e ha promesso di continuare a colpire "migliaia di obiettivi".

Khamenei non è apparso in pubblico da quando sono iniziati gli attacchi, e le immagini satellitari indicano che il suo complesso pesantemente sorvegliato ha subito danni significativi nella prima ondata di attacchi. Stiamo aspettando ulteriori dettagli e forniremo aggiornamenti man mano che saranno disponibili nuove informazioni...