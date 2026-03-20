Trump esorta Israele a evitare ulteriori attacchi contro siti energetici iraniani

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Donald Trump ha esortato Israele a non compiere ulteriori attacchi alle infrastrutture energetiche iraniane, poiché il conflitto con l'Iran fa salire i prezzi globali dell'energia.

L'avvertimento è arrivato dopo che degli attacchi a colpo di colpi di grande scala, inclusi i danni al polo industriale di Ras Laffan in Qatar, che processa circa un quinto del gas naturale liquefatto mondiale. "L'Iran ha usato l'energia come arma per decenni. Israele ha chiaramente inviato un avvertimento," ha detto Hegseth.

L'escalation ha intensificato le preoccupazioni per un possibile shock energetico globale e conseguenze economiche più ampie. Trump ha dichiarato di aver chiesto direttamente al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu di fermare tali attacchi, escludendo però l'invio di ulteriori truppe di terra statunitensi nella regione.

"Gli ho detto: 'Non farlo', e non lo farà", ha detto ai giornalisti nello Studio Ovale giovedì.