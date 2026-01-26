Trump manda lo "zar di confine" Tom Homan in Minnesota in mezzo all'aumento delle tensioni

HQ

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che la sua amministrazione sta inviando Tom Homan, il suo cosiddetto "zar di confine", in Minnesota, intensificando il coinvolgimento federale nello stato dopo giorni di disordini e controversie dopo l'uccisione di Alex Pretti. Trump ha fatto l'annuncio sulla sua piattaforma Truth Social lunedì.

Nel suo post, il presidente ha affermato che Homan avrebbe riferito direttamente a lui e ha descritto il funzionario dell'immigrazione come "duro ma giusto": "Stasera mando Tom Homan in Minnesota. Non è stato coinvolto in quell'area, ma conosce e apprezza molte delle persone lì. Tom è duro ma giusto, e riferirà direttamente a me."

Nel frattempo, i leader locali di Minneapolis hanno avvertito che inviare Homan nello stato potrebbe ulteriormente infiammare una situazione già instabile. Le autorità comunali sostengono che l'aumento delle leggi sull'immigrazione, piuttosto che ristabilire l'ordine, abbia alimentato paura e incertezza nelle comunità mentre le indagini sull'uccisione di Alex Pretti continuano...