Trump minaccia dazi più alti ai paesi che "giocano a giochi"

HQ

Lunedì, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha avvertito le nazioni dal ritirarsi dai suoi recenti dazi globali negoziati, affermando che imporrebbe dazi molto più alti sotto leggi commerciali diverse se avessero "giocato" con gli Stati Uniti. I commenti sono arrivati dopo che la Corte Suprema ha annullato le sue tariffe d'emergenza ai sensi dell'International Emergency Economic Powers Act, spingendo Trump a promuovere autorità legali alternative per l'imposizione di dazi e a suggerire nuove tariffe di licenza ai partner commerciali.

La decisione della Corte Suprema pose di fatto fine alla riscossione dei dazi basati sull'IEEPA, che generavano oltre 500 milioni di dollari giornalieri di entrate del Tesoro USA, ma Trump li sostituì rapidamente con una tariffa globale temporanea del 15% ai sensi della Sezione 122 del Trade Act del 1974. La sua decisione ha fatto crollare i mercati globali, con il Dow Jones in calo dell'1,65% e l'S&P 500 in calo dell'1,02% lunedì.

In mezzo all'incertezza, l'Unione Europea ha rinviato un importante voto commerciale con gli Stati Uniti, mentre Cina e India hanno esortato Washington a riconsiderare le proprie misure. La situazione ha reso diffidenti i partner commerciali statunitensi e i democratici al Congresso hanno presentato una legge per ottenere rimborsi per le ormai illegali tariffe IEEPA, anche se la loro approvazione rimane incerta...

Trump su Truth Social:

Qualsiasi paese che voglia 'giocare' con la ridicola decisione della Corte Suprema, specialmente quelli che hanno 'truffato' gli Stati Uniti per anni, e persino decenni, si troverà di fronte a un dazio molto più alto, e peggiore, di quello a cui hanno appena accettato. ACQUIRENTE ATTENZIONE!!