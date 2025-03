Trump "molto arrabbiato" e "incazzato" con Putin dopo le osservazioni su Zelensky

HQ

Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha espresso la sua rabbia per le recenti osservazioni fatte dal presidente russo Vladimir Putin riguardo al presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Domenica, Trump ha descritto di sentirsi "molto arrabbiato" e "incazzato" dopo che Putin ha messo in dubbio la credibilità di Zelensky e ha suggerito un governo di transizione per l'Ucraina, una mossa vista come un indebolimento della leadership di Zelensky. Puoi leggere la proposta di Putin qui.

Trump, che di solito si astiene dal criticare il leader russo, ha sottolineato che i commenti di Putin sono stati controproducenti. In risposta, Trump ha dichiarato che avrebbe preso in considerazione l'imposizione di tariffe secondarie sul petrolio russo se Mosca non riuscisse a negoziare la fine del conflitto.