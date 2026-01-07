Trump sostiene che il Venezuela consegnerà fino a 50 milioni di barili di petrolio agli Stati Uniti

HQ

Donald Trump ha annunciato che il Venezuela trasferirà tra i 30 e i 50 milioni di barili di petrolio negli Stati Uniti, una mossa che secondo lui segnerà il primo passo per rimodellare il settore energetico malconcio del paese dopo la cattura del presidente Nicolás Maduro.

In una dichiarazione pubblicata su Truth Social, Trump ha detto che il petrolio sarebbe stato venduto a prezzi di mercato, con ricavi controllati dal governo degli Stati Uniti e diretti a beneficio sia dei venezuelani che degli americani. Ha aggiunto che le navi di stoccaggio avrebbero raccolto il greggio e lo avrebbero consegnato direttamente ai porti statunitensi, e che aveva incaricato il segretario all'energia Chris Wright di portare avanti il piano "immediatamente".

Chris Wright // Shutterstock

La dichiarazione segue la promessa di Trump di "riprendere" le vaste riserve petrolifere del Venezuela e di rilanciare la produzione dopo anni di sanzioni, cattiva gestione e corruzione. Ha affermato che le compagnie petrolifere statunitensi sono pronte a investire miliardi per ricostruire le infrastrutture, anche se grandi aziende come Chevron, Exxon Mobil e ConocoPhillips non hanno ancora approvato pubblicamente la proposta.

Un tempo potenza globale del petrolio, il Venezuela ora produce una frazione della sua produzione originaria nonostante detenga le più grandi riserve conosciute al mondo. Gli esperti stimano che servirebbero più di 100 miliardi di dollari di investimenti e anni di lavoro per ripristinare la produzione, una prospettiva incerta dato il passato nazionalizzarsi e le sentenze arbitrali non pagate che ancora oggi pesano molto per gli investitori stranieri.