Trump spinge per l'incontro Putin-Zelensky

Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che sta facilitando un incontro tra Putin e Zelensky, a seguito di discussioni con leader e funzionari europei.

"Ho chiamato il presidente Putin e ho iniziato gli accordi per un incontro, in un luogo da determinare, tra il presidente Putin e il presidente Zelensky. Dopo che l'incontro avrà luogo, avremo un Trilat, che sarebbero i due presidenti, più me".



Il vertice proposto sarebbe trilaterale e coinvolgerebbe Trump, Putin e Zelensky. Sebbene il Cremlino abbia espresso la disponibilità ai colloqui, non è stata fissata alcuna data ufficiale. I leader europei hanno accolto con favore l'iniziativa, ma hanno sottolineato la necessità di un cessate il fuoco come prerequisito.

Trump ha indicato che gli Stati Uniti sono pronti a sostenere le garanzie di sicurezza per l'Ucraina come parte di qualsiasi potenziale accordo. Tuttavia, permangono delle sfide, tra cui i disaccordi sulle questioni territoriali e la presenza di truppe della NATO in Ucraina.