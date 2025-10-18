Trump su Maduro: "Non vuole cazzeggiare con gli Stati Uniti"

HQ

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha appena inasprito i toni nei confronti del presidente venezuelano Nicolás Maduro, affermando che il leader "non vuole scherzare con gli Stati Uniti" mentre Washington aumenta la sua presenza militare nei Caraibi. I suoi commenti hanno fatto seguito alle notizie di un attacco degli Stati Uniti su una sospetta nave della droga legata al Venezuela, un'operazione che ha ucciso diverse persone. Trump ha anche confermato di aver autorizzato missioni segrete della CIA nel paese, alimentando le speculazioni sugli sforzi degli Stati Uniti per indebolire la presa di Maduro sul potere. Cosa ne pensa? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo nel video qui sotto o al seguente link. Go!