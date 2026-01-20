Trump tiene una chiamata con Rutte della NATO sulla Groenlandia

HQ

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato martedì di aver avuto una telefonata "molto buona" con il Segretario Generale della NATO Mark Rutte riguardo alla Groenlandia.

La discussione avviene in un contesto di spinta continua di Trump affinché gli Stati Uniti ottengano il controllo del territorio danese, incluso il panni di alcuni dei suoi alleati europei più stretti con nuovi dazi.

Trump ha anche annunciato di aver accettato un incontro di "varie parti" al World Economic Forum di questa settimana a Davos, in Svizzera, anche se non ha chiarito chi parteciperà.

Pubblicando su Truth Social, Trump ha descritto la Groenlandia come "imperativa per la sicurezza nazionale e mondiale" e ha insistito che non si può "tornare indietro", aggiungendo che "tutti sono d'accordo" sulla questione.

Il presidente aveva precedentemente detto ai giornalisti che le discussioni sull'acquisizione della Groenlandia si sarebbero svolte a Davos, sostenendo che la Danimarca non è in grado di proteggere adeguatamente il territorio...

Trump su Truth Social:

Ho avuto una telefonata molto interessante con Mark Rutte, il Segretario Generale della NATO, riguardo alla Groenlandia. Ho accettato un incontro delle varie parti a Davos, in Svizzera. Come ho detto a tutti, molto chiaramente, la Groenlandia è fondamentale per la Sicurezza Nazionale e Mondiale. Non si può tornare indietro — su questo, tutti sono d'accordo! Gli Stati Uniti d'America sono di gran lunga il paese più potente di qualsiasi parte del mondo. Gran parte del motivo è la ricostruzione delle nostre Forze Armate durante il mio primo mandato, la cui ricostruzione continua a un ritmo ancora più accelerato. Siamo l'unica POTENZA che può garantire la PACE in tutto il mondo — e ciò si fa, semplicemente, attraverso la FORZA! IL PRESIDENTE DONALD J. TRUMP