Trump vuole ancora un dazio del 15% nonostante il lancio del 10%

Come già sappiamo, gli Stati Uniti hanno iniziato a riscuotere una nuova tariffa globale di importazione del 10% a mezzanotte. Tuttavia, ora sappiamo che l'amministrazione di Donald Trump sta lavorando per aumentare il tasso al 15%, ha detto un funzionario della Casa Bianca (tramite Reuters).

Le autorità doganali hanno informato gli importatori che l'aliquota del 10% si sarebbe applicata secondo l'ordine iniziale di Trump, anche se il presidente in seguito ha dichiarato di volere una tassa del 15%. I funzionari hanno detto che Trump non ha cambiato posizione, ma non è ancora stato firmato alcun ordine formale per aumentare il tasso.

Il cambiamento di politica segue la decisione della corte di invalidare i dazi precedenti imposti ai sensi dei poteri di emergenza, aprendo potenzialmente la porta a miliardi di dollari in richieste di rimborso. I mercati hanno reagito con cautela in mezzo alla confusione, mentre i principali partner commerciali, inclusa la Cina, hanno esortato Washington a ritirare quelle che hanno definito misure commerciali unilaterali.

Quindi, mentre i dazi sono iniziati al 10%, è molto probabile che presto vedremo un aumento del tasso al 15%, o che riceveremo ulteriori chiarimenti dalla Casa Bianca nei prossimi giorni...