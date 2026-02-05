Turok: Origins fissa la finestra di uscita per l'autunno 2026, il lancio per Nintendo Switch 2
Il futuristico sparatutto con dinosauri è pronto a uscire prima della fine dell'anno.
Turok: Origins sembra portare a Saber Interactive un'altra grande vittoria negli sparatutto cooperativi dopo Warhammer 40,000: Space Marine II, e ci stiamo avvicinando a una data di uscita con una nuova finestra di lancio. Invece di limitarsi a mantenere la finestra di uscita generale del 2026, ora sappiamo che Turok: Origins punta a un lancio nell'autunno 2026.
Immaginiamo che il gioco non uscirà il 19 novembre, ma a parte questo potrebbe dover trovare rapidamente uno spazio dove sistemarsi, dato che la fine di quest'anno sembra già piena. Fortunatamente, Turok: Origins offre un'esperienza piuttosto unica, fondendo lo sparatutto in terza persona tradizionale con l'unicità dell'universo Turok.
Turok: Origins è una parte di quello che è davvero pieno di dinosauri Nintendo Direct: Partner Showcase. Se vuoi avere un'idea diretta di com'è giocare qui, dai un'occhiata alla nostra anteprima qui. Oppure, potete vedere il trailer nella sezione diretta sopra.