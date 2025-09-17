Turok: Origins rivela perché ora è il momento di riportare in auge il franchise

HQ

Ogni volta che una vecchia franchigia viene rianimata, ovviamente ci sono applausi da parte dei fan, ma potrebbe esserci anche scetticismo. Alcuni potrebbero vederlo come una presa di denaro, ma il direttore di gioco di Turok: Origins Jesus Iglesias si è affrettato a dirci che non era il caso della Gamescom.

Parlando dopo la nostra anteprima hands-on con Turok: Origins , abbiamo chiesto cosa c'è dietro Sabre nel far rivivere un franchise come Turok e sapere quando è il momento giusto per riportare qualcosa in auge.

"Ci piace riavviare i franchise in modo da poter davvero portare loro qualcosa. Non si tratta di, beh, questo franchise ha avuto molto successo in passato, facciamo un reboot", ha detto Iglesias. "Per prima cosa valutiamo se il franchise è qualcosa che amiamo, che ci piace, perché il team ha bisogno di essere coinvolto fin dall'inizio e ha bisogno di lavorare su qualcosa che abbracciamo davvero".

"E la seconda cosa è: cosa possiamo portare all'IP? Possiamo renderlo migliore? Possiamo portare qualcosa che entusiasmerà i giocatori, i vecchi e i nuovi giocatori? E questo è il nostro processo per decidere quando scegliere una vecchia IP e decidere di riavviare".

Turok: Origins non è stato creato solo per evitare che l'IP rimanga dormiente, quindi, e possiamo aspettarci di vedere un sacco di interessanti conflitti rettiliani nel gioco, che rimane in sviluppo per PC, PS5 e Xbox Series X/S. Dai un'occhiata alla nostra intervista completa per maggiori dettagli sulla storia, il combattimento e le prestazioni qui sotto: