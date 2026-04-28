Tutti gli sviluppatori Crimson Desert godono di un notevole bonus

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A meno che tu non abbia vissuto sotto una roccia questa primavera, sicuramente avrai sentito che Crimson Desert è stato un successo clamoroso, ottenendo sia alti ascolti che forti vendite. Poco meno di due settimane fa è stato confermato che il gioco aveva superato i cinque milioni di copie vendute. Questa non è solo una buona notizia per noi giocatori, i proprietari dello studio e l'editore - piacevolmente, è anche una vittoria per i dipendenti.

L'emittente coreano MTN riporta che Pearl Abyss condividerà generosamente i profitti del gioco, e che tutti i dipendenti (oltre 700 persone) hanno ricevuto un bonus di cinque milioni di won. Sono circa £2.800 / €3.700, quindi è un aumento sostanziale ai loro fondi per le vacanze. Il CEO di Pearl Abyss, Heo Jin-young, ha commentato la mossa come segue (tradotto tramite Google Translate):

"Esprimo il mio profondo rispetto e gratitudine per il duro lavoro che ciascuno di voi ha svolto per creare un prodotto di cui il mondo è entusiasta, e pago un bonus per l'anniversario per aver raggiunto 5 milioni di giochi venduti a tutti i dipendenti che hanno svolto silenziosamente i loro ruoli nelle rispettive posizioni."

Purtroppo, non capita tutti i giorni di poter riportare di grandi aziende di videogiochi che trattano bene i propri dipendenti, ma è sicuramente commovente farlo quando ne abbiamo l'occasione.