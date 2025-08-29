Tutto è iniziato con Pornhub... Ora è il turno di Microsoft: la verifica dell'età nel Regno Unito arriva su Xbox

HQ

Giocatori del Regno Unito, preparatevi a dimostrare la vostra età... Microsoft ha iniziato a inviare e-mail agli utenti Xbox nel Regno Unito con notizie che potrebbero influenzare il modo in cui interagiscono online. Come parte della conformità con l'Online Safety Act del Regno Unito, Microsoft sta introducendo la verifica obbligatoria dell'età per tutti gli account del Regno Unito, una mossa che ricorda ciò che siti per adulti come Pornhub hanno affrontato all'inizio di questa estate.

"Come parte del nostro programma di conformità per l'Online Safety Act del Regno Unito e dei nostri continui investimenti in strumenti e tecnologie che aiutano a garantire esperienze adeguate all'età, stiamo introducendo la verifica dell'età per gli account Microsoft nel Regno Unito", ha dichiarato la società in un'e-mail generalizzata inviata agli utenti Xbox registrati (tramite The Sun).

"La verifica dell'età è una nuova funzionalità introdotta per i giocatori che accedono a un'esperienza Xbox con account Microsoft con sede nel Regno Unito. Ci aiuta a continuare a fornire ai giocatori sulla nostra piattaforma esperienze adeguate all'età e a mantenere la community Xbox al sicuro".

L'Online Safety Act, entrato in vigore nel 2023, richiede alle piattaforme online di implementare controlli dell'età "altamente efficaci". Pornhub ha già visto l'impatto (qui): nelle prime due settimane dopo l'entrata in vigore delle regole, il traffico del Regno Unito sul sito è diminuito di quasi il 50%, perdendo oltre un milione di visite poiché gli utenti sono stati costretti a caricare un documento d'identità, verificare tramite carta di credito o utilizzare scansioni facciali. Ora, la stessa legge sta costringendo Microsoft a prendere misure simili per i suoi servizi sociali su Xbox.

Per coloro che dispongono di account non verificati, l'accesso alla chat vocale e di testo, alle funzioni di gruppo, agli inviti ai giochi e alla condivisione dei contenuti sarà limitato. Le funzionalità social come "Alla ricerca di gruppi", i club e le piattaforme di terze parti, tra cui Discord e Twitch, verranno bloccate fino a quando gli utenti non verificheranno la loro età. I giochi e gli acquisti rimangono inalterati. Microsoft sta collaborando con la società britannica Yoti per la verifica, che utilizza documenti d'identità, contratti mobili, controlli delle carte di credito e stima dell'età facciale basata sull'intelligenza artificiale. Vengono condivisi solo i risultati relativi all'età, non i dati personali.

Le modifiche non entreranno in vigore fino all'inizio del 2026, ma gli utenti possono iniziare a verificare la propria età oggi. Microsoft afferma che la misura garantisce esperienze adeguate all'età e mantiene la sicurezza della comunità, seguendo anche lo stesso percorso che ha già rimodellato l'accesso ai contenuti online per adulti nel Regno Unito.