Tutto quello che c'è da sapere sulla finale di Champions League: data, ora e chi è il favorito?

Finalmente, la stagione 2024/25 è quasi finita. Dopo la finale di Conference League, c'è solo la finale di Champions League, la finale della massima competizione calcistica europea per club tra Paris Saint-Germain e Inter.

La finale si svolgerà sabato prossimo, 31 maggio, alle 21:00 CEST, ora locale di Monaco di Baviera, all'Allianz Arena, sede del Bayern Monaco. Sono le 20:00 BST nel Regno Unito.

Hanno già vinto?

Nel caso dell'Inter, ha vinto la Coppa dei Campioni tre volte: nel 1964, nel 1965 e più recentemente nel 2010, eliminando il Bayern Monaco. Hanno raggiunto la finale altre tre volte, l'ultima nel 2023, perdendo contro il Manchester City.

Nel caso del Paris Saint-Germain, questa sarebbe la loro prima Coppa dei Campioni. Ci sono andati vicini nel 2020, quando hanno perso la finale contro il Bayern Monaco.

Qual è il preferito?

In teoria, il PSG può essere considerato il favorito. Quest'anno sono state una delle squadre più costanti della competizione e in semifinale hanno eliminato l'Arsenal per 3-1 complessivo, senza mai essere in svantaggio. In Francia, hanno anche vinto la Coppa di Francia e il Campionato francese 19 punti sopra gli altri.

L'Inter ha eliminato una delle favorite di quest'anno, il Barcellona, ma in una semifinale molto più combattuta, ricca di colpi di scena, vincendo 7-6 su agregate con un gol all'ultimo minuto. A livello nazionale, hanno saltato gli altri due trofei, Coppa Italia e Serie A, perdendo per un solo punto contro il Napoli.

Dove posso guardare la finale di Champions League

Se non vuoi perderti la partita di calcio più attesa dell'anno (che includerà uno speciale remix dei Linkin Park), assicurati di controllare quale emittente trasmetterà la finale nel tuo paese. Nel Regno Unito, è su TNT Sports. Ecco un elenco di altre emittenti in tutto il continente, ma puoi vedere l'elenco completo qui.



Austria: Sky Austria, Canal+



Belgio: DPG Media, RTL Belgio, Proximus



Croazia: HRT, Arena Sport



Repubblica Ceca: TV Nova



Danimarca: Viaplay



Finlandia: Telia



Francia: Canal+, M6



Germania: DAZN, ZDF



Grecia: Cosmote TV, AlterEgo



Italia: Cielo



Paesi Bassi: Ziggo Sport



Norvegia: TV2 Norvegia



Polonia: Canal+



Portogallo: Sport TV



Repubblica d'Irlanda: RTE, Saran Media



Spagna: Telefonica, RTVE



Svezia: Viaplay



Regno Unito: TNT Sports, BBC