Tutto quello che devi sapere sul piano di Musk di costruire una città in crescita sulla Luna entro 10 anni

SpaceX ha ufficialmente riformulato la sua strategia spaziale a lungo termine. Elon Musk ha confermato che l'azienda darà priorità alla costruzione di una città autosufficiente sulla Luna prima di tentare di colonizzare Marte, un progetto che ritiene potrebbe essere completato in meno di un decennio. L'annuncio, condiviso durante il weekend del Super Bowl e poi chiarito su X, segnala un importante cambiamento di attenzione. Marte, un tempo presentato come l'obiettivo a breve termine di SpaceX, è ora un obiettivo a lungo termine, mentre la Luna diventa la destinazione immediata per un insediamento umano permanente. Ecco quindi tutto ciò che devi sapere sul piano di Musk di costruire una città in crescita autonoma sulla Luna entro 10 anni.

Perché la Luna è più veloce di Marte:

Secondo Musk, la decisione è guidata dalla logistica e dalla velocità di iterazione piuttosto che dalla mancanza di ambizione. Le missioni su Marte sono possibili solo quando Terra e Marte si allineano (circa ogni 26 mesi) e richiedono un viaggio di circa sei mesi. Al contrario, i lanci verso la Luna possono avvenire ogni dieci giorni, con tempi di viaggio misurati in soli due giorni. Questo accesso frequente permette a SpaceX di testare i sistemi, perfezionare la tecnologia e scalare le infrastrutture molto più rapidamente. Come ha spiegato Musk, questa rapida iterazione rende una città lunare raggiungibile in meno di dieci anni, mentre un insediamento comparabile su Marte probabilmente richiederebbe più di due decenni.

Una città in crescita sulla Luna:

La visione lunare di SpaceX va oltre una base tradizionale. Musk ha descritto piani per una città "auto-crescente" capace di espandersi autonomamente nel tempo. Il concetto include sistemi di supporto vitale progettati per l'insediamento umano a lungo termine, oltre a infrastrutture per ospitare data center e piattaforme di intelligenza artificiale sulla superficie lunare. La vicinanza della Luna la rende un campo di prova ideale per tecnologie che potrebbero essere successivamente dispiegate su Marte o più in profondità nel sistema solare, riducendo i rischi e accelerando allo sviluppo.

Ritardi delle astronavi e pressione competitiva:

Il cambiamento strategico arriva anche dopo un periodo difficile per Starship, il razzo di grande carico centrale per le ambizioni di SpaceX. Diversi fallimenti nei test e tempistiche mancate hanno rallentato i progressi e aumentato la pressione per ottenere risultati concreti. Allo stesso tempo, la competizione si sta intensificando. Blue Origin, guidata da Jeff Bezos, avrebbe sospeso le sue operazioni di turismo spaziale per concentrarsi sui lander lunari, con l'obiettivo di stabilire una presenza duratura sulla Luna. La superficie lunare sta rapidamente diventando il prossimo campo di battaglia nella corsa allo spazio privato.

Marte è ancora l'obiettivo finale:

Nonostante il cambiamento di priorità, Musk insiste che la missione di SpaceX rimane invariata: estendere la vita e la coscienza oltre la Terra. L'azienda prevede di riprendere lo sviluppo attivo verso una città marziana entro i prossimi cinque-sette anni, sfruttando le lezioni apprese dalla costruzione lunare. Per ora, però, assicurarsi una presenza umana permanente sulla Luna è visto come la strada più veloce e praticabile, come afferma Musk nel post qui sotto...

Elon Musk su X:

Per chi non lo sapesse, SpaceX ha già spostato l'attenzione sulla costruzione di una città in crescita autonoma sulla Luna, poiché possiamo potenzialmente raggiungerlo in meno di 10 anni, mentre Marte richiederebbe 20+ anni. La missione di SpaceX rimane la stessa: estendere la coscienza e la vita come la conosciamo alle stelle. È possibile viaggiare su Marte solo quando i pianeti si allineano ogni 26 mesi (tempo di viaggio di sei mesi), mentre possiamo lanciare la Luna ogni 10 giorni (tempo di viaggio di 2 giorni). Questo significa che possiamo iterare molto più velocemente per completare una città lunare rispetto a una città su Marte. Detto ciò, SpaceX cercherà anche di costruire una città su Marte e inizierà a farlo tra circa 5 o 7 anni, ma la priorità principale è garantire il futuro della civiltà e la Luna è più veloce.