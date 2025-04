Ubisoft è stata "una grande risorsa" per Mythic Quest /Side Quest, ispirando anche alcuni archi narrativi

HQ

Come si evince dalle nostre numerose recensioni, il solo fatto cheMythic Quest esista ancora, per non parlare del fatto che abbia già attraversato quattro stagioni e l'antologia spin-off Side Quest, è qualcosa di tanto incredibile quanto celebrato dai fan della cultura dei videogiochi. La maggior parte di questo non sarebbe possibile senza il supporto per lo show in corso/espansione di Apple TV+ e Ubisoft.

La commedia sul posto di lavoro ha ritratto in modo efficiente l'ambiente e i ruoli visti in uno studio di giochi AAA occidentale nella vita reale, insieme a un sacco di argomenti circostanti, ma sempre in modo esilarante o addirittura satirico.

"Profetico", come ha detto il co-produttore esecutivo e attore di Rachel Ashly Burch quando ha discusso di IA vs prestazioni umane con Gamereactor. Nella stessa intervista, abbiamo chiesto al co-produttore esecutivo John Howell Harris del coinvolgimento di Ubisoft nel progetto.

"No comment", ha riso quando si riferiva ai giochi di parole ironici e ai pugni che lo show lancia a un certo malvagio editore canadese. "Beh, Ubisoft è stata fantastica. Sono stati una grande risorsa, quindi abbiamo ottenuto i dettagli giusti. Possiamo rivolgerci a loro per qualsiasi domanda che abbiamo su come creare e distribuire giochi, e su cosa succede all'interno di quel mondo", spiega in seguito.

A questo proposito, c'erano scenari specifici e archi narrativi che sono stati direttamente ispirati dall'editore francese, inclusa una parte molto specifica verso la fine del primo episodio di Side Quest:

"Voglio dire, uno dei nostri produttori che era in Ubisoft - ma da allora se n'è andato, è passato a Netflix - ci ha praticamente dato l'idea di Phil che va in Giappone e deve dimostrare questo gioco", ci svela durante la nostra chiacchierata qui sotto. "Non per fare altri spoiler di così, ma fondamentalmente quello era lo scenario esatto in cui si è trovato. Andare in un paese straniero, all'improvviso dover dimostrare fisicamente di fronte agli addetti culturali come funziona un gioco. Quindi è stato come, non appena ci ha raccontato quella storia, ci siamo detti, lo stiamo facendo".

"Quindi sono stati una grande risorsa perché non si tratta solo del lato tecnico. Hanno queste storie in cui pensi, ok, non ho mai sentito parlare di una cosa del genere da nessun'altra parte. Funzionerà all'interno della nostra storia in un modo che tutti capiranno, ma è anche, voglio dire, non l'ho mai visto prima", conclude nel video.

Oltre agli argomenti di tendenza dell'industria tecnologica e dei giochi, sia Mythic Quest che Side Quest trattano questioni più ampie come il workaholism, l'ansia, l'equilibrio tra lavoro e vita privata, l'insicurezza, la creatività e altro ancora. L'hai già controllato?