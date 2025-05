Ubisoft svela la roadmap per Rainbow Six: Siege X

HQ

Ubisoft ha iniziato a stuzzicare ciò che Rainbow Six: Siege X avrebbe offerto ai fan al lancio dal 10 giugno, quando il gioco è stato rivelato per la prima volta e quando abbiamo avuto la possibilità di provarlo per la prima volta. Ora che il lancio si avvicina sempre di più, sono state presentate un sacco di nuove informazioni sul sequel dello sparatutto.

Una di queste informazioni che è stata dettagliata riguardava la roadmap del gioco, che ora sappiamo come saranno e offriranno le prime tre stagioni ufficiali dopo il lancio. Il primo arriverà insieme al debutto il 10 giugno e si chiamerà Operation Daybreak, e porterà con sé una rielaborazione Clash, tutte le nuove aggiunte e modifiche che costituiscono Siege X, oltre a eventi a tempo limitato, miglioramenti all'anti-cheat e all'anti-tossicità, e anche aggiornamenti al bilanciamento. Ubisoft afferma di essersi "impegnata" in tutte queste funzionalità e che arriveranno il 10 giugno.

A seguire ci sarà una terza stagione per l'anno 10 che non ha ancora una data precisa. Quello che sappiamo è che porterà un nuovo Operator difensivo, una nuova arma, aggiornamenti alla modalità Dual Front, tre mappe modernizzate, un miglioramento della scheda eSport, più eventi stagionali, un nuovo Battle Pass, Siege Cup azione e informazioni sulle statistiche della squadra da guardare.

Dopodiché, l'ultima stagione dell'anno porterà un attacco rimasterizzato Operator, una nuova arma cross-Operator, una mappa completamente rielaborata e due mappe modernizzate, miglioramenti all'allenamento e all'onboarding, miglioramenti classificati, Dual Front aggiornamenti, modifiche al bilanciamento, modifiche alle schede eSport, altro Siege Cups, una nuova playlist di allenamento, più eventi stagionali, Un nuovo Battle Pass e uno speciale evento per il 10° anniversario.

Puoi vedere tutto questo nella tabella di marcia qui sotto, con l'aspettativa che presto verranno aggiunte date definitive.