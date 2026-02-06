Ucraina-Russia concordano uno scambio di prigionieri e pianificano nuovi colloqui di pace dopo l'incontro ad Abu Dhabi

HQ

Ucraina e Russia hanno concluso giovedì un secondo turno di colloqui di pace mediati dagli Stati Uniti ad Abu Dhabi, concordando un importante scambio di prigionieri e la ripresa presto dei negoziati, in quello che entrambe le parti hanno definito un passo costruttivo verso la fine della guerra. L'accordo ha portato allo scambio di 314 prigionieri di guerra, il primo scambio di questo tipo in cinque mesi, secondo l'inviato speciale statunitense Steve Witkoff.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che alcuni dei soldati liberati erano detenuti per quasi quattro anni e ha confermato che presto si sarebbe tenuto un nuovo ciclo di colloqui, probabilmente negli Stati Uniti. Pur accogliendo gli sforzi diplomatici, Zelensky ha ribadito che qualsiasi accordo di pace deve includere garanzie di sicurezza solide per prevenire future aggressioni russe.

Nonostante la svolta, questioni chiave rimangono irrisolte. La Russia continua a chiedere che l'Ucraina si ritiri dalla regione di Donetsk, una condizione che Kyiv ha rifiutato, insistendo invece per congelare il conflitto lungo le linee attuali. I combattimenti continuano lungo i 1.200 chilometri del fronte, sottolineando la difficoltà di tradurre i progressi diplomatici in un cessate il fuoco duraturo...