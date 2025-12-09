UE sulla critica di Trump a Musk, multa: le critiche dovrebbero essere rivolte altrove... "Forse la Russia"

HQ

Il capo della politica estera dell'Unione Europea, Kaja Kallas, ha respinto le critiche di Donald Trump alle libertà civili in Europa, affermando che tale scrutinio dovrebbe essere rivolto a "la Russia, forse."

Parlando martedì a una commissione del Parlamento Europeo, Kallas ha definito l'UE "l'essenza stessa della libertà" e ha sottolineato il suo impegno per la democrazia, i media liberi e l'opposizione politica.

I suoi commenti sono arrivati dopo che funzionari statunitensi, incluso il presidente Donald Trump, hanno criticato l'UE per una multa di 120 milioni di euro inflitta alla piattaforma social di Elon Musk, X, per aver violato le regole di trasparenza.



Kallas suggerì che la critica americana apparisse intesa come una provocazione. "Le critiche riguardanti le libertà qui dovrebbero essere indirizzate in una direzione diversa."

"La Russia forse, dove il dissenso è vietato, dove i media liberi sono vietati, dove l'opposizione politica è vietata," ha detto, osservando che piattaforme come X sono bloccate in Russia.

Nonostante le tensioni, Kallas ha ribadito che gli Stati Uniti restano il più grande alleato dell'Europa, sottolineando l'impegno dell'UE a mantenere standard democratici e a difendere il proprio quadro normativo mantenendo al contempo la cooperazione transatlantica.

