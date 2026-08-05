L'UFC ha perso circa 30 milioni di dollari con l'evento alla Casa Bianca

HQ

L'evento UFC Freedom 250, tenutosi nei giardini sud della Casa Bianca il 14 giugno, che si è concluso con Justin Gaethje che ha distrutto Ilia Topuria, ha causato alla UFC una perdita di circa 30 milioni di dollari, anche se l'azienda lo aspettava.

Non furono venduti biglietti per il pubblico generale, composto principalmente da veterani dell'esercito USA e famiglie, quindi l'unico recupero fu tramite sponsorizzazioni, visibilità mediatica e altre collaborazioni. Il budget dell'evento, che includeva la costruzione dell'arena, è salito a oltre 60 milioni di dollari. TKO Group Holdings, la società madre dell'UFC, ha dichiarato che l'evento, "come previsto, ha comportato una perdita di circa 30 milioni di dollari", quindi i loro margini di profitto all'UFC sono stati significativamente influenzati.

L'evento, tuttavia, ha attirato un pubblico globale di 8,2 milioni di spettatori negli Stati Uniti e 34 milioni in tutto il mondo, rendendolo uno degli eventi di arti marziali miste più seguiti di tutti i tempi. Il combattimento è stato uno degli eventi speciali per celebrare il 250° anniversario degli Stati Uniti, e ha coinciso con l'80° compleanno di Donald Trump.