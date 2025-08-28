Uffici dell'UE e del Regno Unito danneggiati dopo l'attacco russo

HQ

Le ultime notizie su Russia e Ucraina . La Russia ha scatenato una nuova ondata di attacchi missilistici e droni sull'Ucraina, uccidendo civili (qui). Ora, sappiamo anche che ha danneggiato gli uffici legati all'Unione Europea e al British Council a Kiev.

Le squadre di soccorso hanno lavorato tra le macerie dopo uno dei più grandi assalti alla capitale degli ultimi mesi, che ha anche lasciato decine di feriti e causato interruzioni di corrente in tutto il paese. "La Russia sceglie la balistica invece del tavolo dei negoziati", ha detto Zelensky su X.

"I russi non stanno scegliendo di porre fine alla guerra, ma solo a nuovi attacchi. Durante la notte a Kiev, decine di edifici sono stati danneggiati: case residenziali, centri uffici, imprese civili. Tra questi anche l'edificio dove si trova la delegazione dell'Unione europea in Ucraina".

I funzionari ucraini hanno condannato l'attacco come indiscriminato, mentre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha esortato gli alleati a imporre sanzioni più severe. Mosca ha insistito sul fatto che i suoi attacchi hanno preso di mira strutture militari, ma ha continuato a negare la responsabilità per le morti civili.