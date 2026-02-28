Stati Uniti e Israele lanciano attacchi contro l'Iran, Trump chiede un cambio di regime e annuncia "importanti operazioni di combattimento"

HQ

Dopo settimane di incertezza, Stati Uniti e Israele hanno lanciato attacchi militari congiunti contro l'Iran nelle prime ore di sabato, con il presidente USA Donald Trump che ha dichiarato l'inizio di "grandi operazioni di combattimento" e ha esortato gli iraniani a sollevarsi contro il loro governo. Sono state segnalate esplosioni in tutto il centro di Teheran, inclusi uffici vicini legati alla Guida Suprema Ali Khamenei.

L'Iran ha risposto con attacchi missilistici e di droni contro Israele e basi militari statunitensi in Medio Oriente. Esplosioni sono state udite in Israele, Bahrain (sede della Quinta Flotta degli Stati Uniti), così come negli Emirati Arabi Uniti, in Kuwait e in Arabia Saudita. Sia l'Iran che Israele hanno chiuso il loro spazio aereo.

Trump ha descritto l'assalto come preventivo e ha invitato le forze armate iraniane a arrendersi, offrendo "immunità" o avvertendo di "morte certa." I funzionari israeliani hanno fatto eco alle richieste di cambio di regime, rivolgendosi direttamente agli iraniani sui social media.

Le autorità iraniane hanno dichiarato di preparare una "schiacciante rappresaglia" e hanno avvertito che nessun bersaglio è vietato il limite. I media statali hanno riportato che il presidente Masoud Pezeshkian era al sicuro, mentre a Teheran sono stati registrati molteplici impatti di missili.

L'escalation segue settimane di tensioni crescenti e un rafforzamento militare statunitense nella regione, suscitando timori di un conflitto più ampio in Medio Oriente...

